Переговори чи удари західною зброєю по Росії: українці назвали найкоротший шлях до миру

Відносна більшість (47%) українців вважають, що дозвіл з боку країн Заходу для України бити західною зброєю без обмежень по цілях на території Росії більш імовірно призведе до миру, ніж переговори між Україною і Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.
Такі переговори вважають більш дієвим способом досягнення миру лише 29% респондентів.
Частіше вважають, що дозвіл з боку країн Заходу для України бити західною зброєю без обмежень по цілях на території Росії більш імовірно призведе до миру в Україні, ті респонденти, які вірять в перемогу України (52%, тоді як віддають перевагу переговорам 25% з-поміж них).
Тоді як ті, хто не вірить в перемогу, більш ефективним способом досягнення миру вважають переговори (відповідно 18% і 56%). Такої ж позиції частіше дотримуються ті, хто вважатиме перемогою припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (відповідно 15% і 67%).
Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у вересні 2024 року 83% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією.
Серед респондентів, які вірять в перемогу, 39% вважають, що вона настане через 1-2 роки, 19,5% - що вона настане до кінця цього року, 15% - що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% - більш ніж 5 років, 2% - що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".