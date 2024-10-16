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Переговоры или удары западным оружием по России: украинцы назвали кратчайший путь к миру

Фото: Удары по России являются кратчайшим путем к миру (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Относительное большинство (47%) украинцев считают, что разрешение со стороны стран Запада для Украины бить западным оружием без ограничений по целям на территории России более вероятно приведет к миру, чем переговоры между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Такие переговоры считают более действенным способом достижения мира только 29% респондентов.

Чаще считают, что разрешение со стороны стран Запада для Украины бить западным оружием без ограничений по целям на территории России более вероятно приведет к миру в Украине те респонденты, которые верят в победу Украины (52%, в то время как предпочитают переговоры 25% из них).

В то время как те, кто не верит в победу, более эффективным способом достижения мира считают переговоры (соответственно 18% и 56%). Такой же позиции чаще придерживаются те, кто сочтет победой прекращения войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжения (соответственно 15% и 67%).

Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией .

Среди респондентов, верящих в победу, 39% полагают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит к концу этого года, 15% - что для этого потребуется от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% - что победа состоится "вряд ли при моей жизни".

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