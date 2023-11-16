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Переговори Байдена та Сі не змінили позицію Пекіну щодо війни в Україні, - МЗС Китаю

Фото: Мао Нін, речниця МЗС Китаю (us.china-embassy.gov.cn)
Автор: Сергій Пишкін

Зустріч президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна не змінила позицію Китаю щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю МЗС КНР Мао Нін, яку цитує посольство Китаю в США.

 

Під час пресконференції Мао Нін підтвердила інформацію про те, що Байден та Сі порушували питання війни на території України й війни між Ізраїлем та ХАМАСом. За її словами, Китай й надалі залишається "відданим просуванню переговорів заради миру та деескалації". 

"Дійсно, два президенти обмінялися думками з міжнародних і регіональних питань, що становлять спільний інтерес, включаючи "українську кризу" (війна Росії проти України, - ред.) і палестино-ізраїльський конфлікт (війну ХАМАС та Ізраїлю, - ред.). Позиція Китаю з обох питань чітка і послідовна. Ми стоїмо на боці рівності та справедливості і залишаємося відданими просуванню переговорів заради миру та деескалації", - заявила спікер МЗС. 

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Президент США й лідер Китаю зустрілись у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройшов у Сан-Франциско. Сторони провели переговори в історичній резиденції Філолі. Зокрема їх діалог тривав близько чотирьох годин. 

Детальніше про те, чим закінчилися переговори Байдена і Сі Цзіньпіна - у матеріалі РБК-Україна.

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