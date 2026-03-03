Переговори в Абу-Дабі під питанням: Зеленський назвав чотири альтернативи

"Ніхто не відкладав наступну тристоронню зустріч з американцями, навіть після нападу на Іран. Вона може відбутися 5 чи 6 березня. Можливо, вона не буде в Абу-Дабі. Я б віддав перевагу Женеві, або принаймні Європі, тому що війна йде на нашому континенті", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо Росія хоче нейтрального місця, також можуть підійти Австрія, Ватикан або Туреччина.

Також Україна найближчим часом сподівається на більшу кількість обмінів полоненими.

Глава держави додав, що серйозні переговори розпочнуться лише тоді, коли російська армія почне скорочуватися.

"Насправді ми прагнемо діалогу, ми хочемо миру. Водночас, ми намагаємося бути сильними, ми виробляємо технічні ресурси та більше безпілотників, щоб компенсувати нестачу солдатів. Ми диверсифікуємо форми ведення війни, які дозволяють нам чинити опір", - додав Зеленський.

За його словами, зараз російський диктатор Володимир Путін збирається мобілізувати 400 тисяч нових солдатів, але його армія перестала зростати, втрати дорівнюють набору, вони близькі до кризи.

"Серйозні переговори розпочнуться, коли його армія почне скорочуватися", - підсумував Зеленський.