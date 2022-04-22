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В переговорах о военной помощи Украине примут участие более 20 стран, - Пентагон

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Вашингтон, Пятница 22 апреля 2022 22:27
В переговорах о военной помощи Украине примут участие более 20 стран, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Германии на следующей неделе пройдут переговоры о военной помощи Украине. Участие в них примут представители более 20 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Более 20 стран согласились принять участие.", - сказал Кирби.

По его словам, переговоры пройдут 26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии. Встречу организовал министр обороны США Ллойд Остин.

Кирби пообещал раскрыть больше деталей ближе к дате встречи. Он добавил, что в переговорах примут участие не только страны НАТО.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал новые поставки вооружений Украине.

Отметим, США готовы к любым шагам против России, за исключением прямой военной конфронтации.

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