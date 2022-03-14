В переговорах с РФ у нашей делегации только одна задача, - Зеленский

Президент Украины в вечернем обращении отметил, что ставит перед украинской делегацией только одну цель. Переговоры должны сделать возможной встречу двух президентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Президент Украины в вечернем видеообращении отметил, что ежедневно в видеоформате представители делегаций Украины и РФ говорят между собой, нарабатывают пути решения по многим вопросам.

"У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, которую, я уверен, ожидают люди. Понятно, что это сложная история и трудный путь. Но путь нужен. И наша цель, чтобы в этой борьбе в сложной переговорной работе Украина получила необходимый результат для мира и безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что верит в серьезные гарантии, подкрепляющие будущий договор. ПО его словам, гарантии должны быть действенные, а не как во времена "Будапешта".