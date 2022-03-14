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У переговорах з РФ у нашої делегації тільки одне завдання, - Зеленський

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 01:08
У переговорах з РФ у нашої делегації тільки одне завдання, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України у вечірньому зверненні зазначив, що ставить перед українською делегацією тільки одну мету. Переговори повинні зробити можливою зустріч двох президентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Президент України у вечірньому відеозверненні зазначив, що щодня у відеоформаті представники делегацій України і РФ говорять між собою, напрацьовують шляхи вирішення з багатьох питань.

"У нашої делегації завдання чітке-зробити все, щоб відбулася зустріч президентів, яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія і важкий шлях. Але шлях потрібен. І наша мета, щоб у цій боротьбі в складній переговорній роботі Україна отримала необхідний результат для миру і безпеки", - підкреслив Зеленський.

Президент також додав, що вірить у серйозні гарантії, що підкріплюють майбутній договір. За його словами, гарантії повинні бути дієві, а не як за часів "Будапешта".

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