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На переговорах у Мінську обговорили мобільний зв'язок на Донбасі

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 21:35
На переговорах у Мінську обговорили мобільний зв'язок на Донбасі
Фото: Донецьк (Andrew Butko/wikimedia.org)

У питанні мобільного зв’язку є позитивні зрушення

На переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську просунулися у забезпеченні сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Оліфер зазначила, що в соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням безперебійного енерго- та водопостачання. За її словами, цього потребують мирні жителі по обидва боки лінії зіткнення і ці питання так само потребують вирішення безпекових питань.

"Є позитивні зрушення у забезпеченні сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу", - додала вона.

На переговорах у Мінську обговорили мобільний зв'язок на Донбасі

На переговорах у Мінську обговорили мобільний зв'язок на Донбасі

Нагадаємо, 17 липня Тристороння контактна група (ТКГ) в ході засідання в Мінську погодила нове перемир'я на Донбасі. Безстрокове припинення вогню повинне початися в ніч на 21 липня.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів заборонив відключати електроенергію для "Води Донбасу", яка надає послуги у тому числі для непідконтрольних територій.

 

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