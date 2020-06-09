В переговорах по Донбассу переселенцы теперь представляют ОРДЛО. Что это значит

Зачем в ТКГ появились переселенцы

Несколько пунктов Минских соглашений от 2015 года предполагают "консультации и согласование" с представителями ОРДЛО.

Российская делегация в ТКГ продолжает настаивать, что "голосом" оккупированных территорий должны считаться боевики "Л/ДНР". В "минском процессе" они сейчас присутствуют в качестве "приглашенных". На одном из заседаний выяснилось, что у них есть российские паспорта.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе неоднократно отказывалась вести прямые переговоры с боевиками. В ответ на это Кремль обвиняет официальный Киев в срыве мирного процесса.

Чтобы выполнить Минские соглашения, новая делегация Украины предложила привлечь к переговорам представителей ОРДЛО из числа переселенцев. Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что речь идет только о людях с украинским гражданством.

Близкий к минскому процессу источник РБК-Украина подтвердил, что на данном этапе переселенцы будут работать с политической подгруппой ТКГ. По его словам, отбор и собеседования проходят "прямо сейчас".

"В процессе должны появиться еще минимум шесть человек. Резников (вице-премьер-министр Алексей Резников, – ред.) проводит собеседования, идет проверка кандидатов Службой безопасности. Затем список также изучают в ОП", – уточнил собеседник.

Кто представит ОРДЛО в минском процессе

К переговорам по Донбассу привлечены уже четыре переселенца. Донецкую область представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Луганскую – врач-травматолог Константин Либстер и глава общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. Предложение поступало и журналисту Станиславу Асееву, которого боевики несколько лет удерживали в плену, но он отказался.

Фото: Вадим Горан, Константин Либстер, Сергей Гармаш и Денис Казанский (коллаж РБК-Украина)

Как объяснил журналист Денис Казанский в своем Facebook, их привлекут к обсуждению пунктов 11 и 12 Минского комплекса мер. В пунктах, которые касаются децентрализации (особый статус Донбасса) и местных выборов, говорится о том, что эти вопросы нужно обсуждать с представителями отдельных районов.

"При этом, в документе, как вы можете сами убедиться, нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как "ЛНР" и "ДНР", нигде не упоминаются. И, соответственно, нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать", – отметил Казанский.

Журналист Сергей Гармаш, в свою очередь, объяснил, что официальный Киев должен проводить консультации с представителями ОРДЛО, пусть даже формально.

"Поэтому мы заинтересованы, чтоб наше правительство консультировалось с нами, а не с "министрами" "ДНР"-"ЛНР". Мы не будем вести переговоры с "ДНР". Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью", – подчеркнул он.

Гармаш добавил, что переселенцы имеют больше прав решать судьбу Донбасса, чем "владельцы краснокожей российской паспортины".

Офис президента также уточнил, что в новом формате будет обсуждаться и 9 пункт Минских соглашений. В нем идет речь о восстановлении полного контроля над границей с Россией в первый день после местных выборов. Завершиться этот процесс должен с полным политическим урегулированием.

Переговоры по-новому

Гармаш также сказал, что работа в политической подгруппе в качестве представителей ОРДЛО начнется уже сегодня, 9 июня. Он считает, что это позволит непосредственно влиять на развитие минского процесса, а "любое реальное действие – это лучше, чем пятилетняя имитация действия".

Казанский подчеркнул, что представители отдельных районов выступают против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

"Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украиной контроля над границей, и проходить могут исключительно по украинским законам. С возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев", – написал журналист.

Ожидается, что первые результаты могут появиться в ближайшие дни, поскольку консультации профильных подгрупп, а также самой ТКГ будут проходить 9 и 10 июня. Политическая подгруппа начала переговоры в первой половине дня.

Что с Консультативным советом

В марте 2020 года в Минске прошло заседание Контактной группы с участием главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака.

Свое участие Ермак объяснял необходимостью придать импульс мирному урегулированию. Но позже стало известно, что украинская делегация поставила подпись под протоколом с пунктом о создании нового органа.

Предполагалось, что так называемый Консультативный совет будет отвечать за различные предложения, в частности, по местным выборам. В него должны были войти по 10 представителей ОРДЛО из числа переселенцев и тех, кто проживает на оккупированных территориях.

Идея вызвала широкий резонанс вплоть до протестов, поскольку была воспринята как переход к прямым переговорам с боевиками. Вдобавок этот месседж активно разгоняли российские СМИ и сами террористы.

В итоге украинская сторона отказалась от Консультативного совета. Как заявлял вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, не было ответов от немецкой и французской стороны, а также ОБСЕ, поэтому "забыли и идем дальше".

Представители ОРДЛО Сергей Гармаш и Денис Казанский заявили, что их привлечение к переговорам не реанимирует идею Консультативного совета. Они уверяют, что их участие в дискуссии является "дословным и формальным" выполнением Минского комплекса мер.