У переговорах щодо Донбасу переселенці тепер представляють ОРДЛО. Що це значить

Навіщо в ТКГ з'явилися переселенці

Кілька пунктів Мінських угод від 2015 року припускають "консультації та погодження" з представниками ОРДЛО.

Російська делегація в ТКГ продовжує наполягати, що "голосом" окупованих територій мають вважатися бойовики "Л/ДНР". У "мінському процесі" вони зараз присутні як "запрошені". На одному із засідань з'ясувалося, що у них є російські паспорти.

Українська сторона Тристоронньої контактної групи неодноразово відмовлялася вести прямі переговори з бойовиками. У відповідь на це Кремль звинувачує офіційний Київ у зриві мирного процесу.

Щоб виконати Мінські угоди, нова делегація України запропонувала залучити до переговорів представників ОРДЛО з числа переселенців. Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що мова йде тільки про людей з українським громадянством.

Близьке до мінського процесу джерело РБК-Україна підтвердило, що на даному етапі переселенці будуть працювати з політичної підгрупою ТКГ. За його словами, відбір та співбесіди проходять "прямо зараз".

"У процесі мають з'явитися ще мінімум шість осіб. Резніков (віце-прем'єр-міністр Олексій Рєзніков, – ред.) проводить співбесіди, йде перевірка кандидатів Службою безпеки. Потім список також вивчають у ОП", – уточнив співрозмовник.

Хто представить ОРДЛО в мінському процесі

До переговорів по Донбасу залучено вже чотирьох переселенців. Донецьку область представляють відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський. Луганську – лікар-травматолог Костянтин Лібстер і голова громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.

Фото: Вадим Горан, Костянтин Лібстер, Денис Казанський і Сергій Гармаш (колаж РБК-Україна)

Як пояснив журналіст Денис Казанський у своєму Facebook, їх залучать до обговорення пунктів 11 і 12 Мінського комплексу заходів. У пунктах, які стосуються децентралізації (особливий статус Донбасу) і місцевих виборів, йдеться про те, що ці питання треба обговорювати з представниками окремих районів.

"При цьому, в документі, як ви можете самі переконатися, немає жодної згадки про те, які саме це мають бути представники окремих районів. Такі організації, як "ЛНР" і "ДНР", ніде не згадуються. І, відповідно, ніде не сказано, що саме з ними Україна має щось погоджувати", – зазначив Казанський.

Журналіст Сергій Гармаш, своєю чергою, пояснив, що офіційний Київ має проводити консультації з представниками ОРДЛО, нехай навіть формально.

"Тому ми зацікавлені, щоб наш уряд консультувався з нами, а не з "міністрами" "ДНР"-"ЛНР". Ми не будемо вести переговори з "ДНР". Цих трьох літер немає в Мінських угодах. Ми, як представники ОРДЛО, будемо вести консультації з нашою владою", – підкреслив він.

Гармаш додав, що переселенці мають більше прав вирішувати долю Донбасу, ніж "власники красношкірої російської паспортини".

Офіс президента також уточнив, що в новому форматі буде обговорюватися і 9 пункт Мінських угод. У ньому йдеться про відновлення повного контролю над кордоном з Росією в перший день після місцевих виборів. Завершитися цей процес має з повним політичним врегулюванням.

Переговори по-новому

Гармаш також сказав, що робота в політичній підгрупі як представників ОРДЛО почнеться вже сьогодні, 9 червня. Він вважає, що це дозволить безпосередньо впливати на розвиток мінського процесу, а "будь-яка реальна дія – це краще, ніж п'ятирічна імітація дії".

Казанський підкреслив, що представники окремих районів виступають проти закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

"Що ж стосується можливих майбутніх виборів на непідконтрольній території, то наша позиція така, що вони можливі лише після отримання Україною контролю над кордоном, і можуть проходити виключно за українськими законами. З поверненням українського ТБ, українських журналістів, українських політичних партій і переселенців", – написав журналіст.

Очікується, що перші результати можуть з'явитися найближчими днями, оскільки консультації профільних підгруп, а також самої ТКГ будуть проходити 9 і 10 червня. Політична підгрупа почала переговори у першій половині дня.

Що з Консультативною радою

У березні 2020 року в Мінську пройшло засідання Контактної групи за участю глави Офісу президента України Андрія Єрмака і заступника голови Адміністрації президента Дмитра Козака.

Свою участь Єрмак пояснював необхідністю надати імпульс мирному врегулюванню. Але пізніше стало відомо, що українська делегація поставила підпис під протоколом з пунктом про створення нового органу.

Передбачалося, що так звана Консультативна рада буде відповідати за різні пропозиції, зокрема, щодо місцевих виборів. До нього мали ввійти по 10 представників ОРДЛО з числа переселенців і тих, хто проживає на окупованих територіях.

Ідея викликала широкий резонанс аж до протестів, оскільки була сприйнята як перехід до прямих переговорів з бойовиками. До того ж цей меседж активно розганяли російські ЗМІ і самі терористи.

У результаті українська сторона відмовилася від Консультативної ради. Як заявляв віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, не було відповідей від німецької та французької сторони, а також ОБСЄ, тому "забули і йдемо далі".

Представники ОРДЛО Сергій Гармаш і Денис Казанський заявили, що їх залучення до переговорів не реанімує ідею Консультативної ради. Вони запевняють, що їх участь у дискусії є "дослівним і формальним" виконанням Мінського комплексу заходів.