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Переглянуті прайс-кепи можуть заважати імпорту електроенергії взимку, - експерт

Фото: переглянуті прайс-кепи можуть заважати імпорту електроенергії взимку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Встановлений рівень цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів) може заважати імпорту електроенергії в години дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, нещодавно Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла рішення щодо оптимізації прайс-кепів, щоб вони давали економічні стимули для імпорту електроенергії зимою.

"На жаль, так сказати прайс-кепи, мені здається, на тому рівні, на якому вони прийняті, вони не є достатніми, тому я думаю, що в принципі можуть бути певні проблеми з імпортом електричної енергії, що може створити достатньо такий помітний дефіцит потужності взимку", - наголосив Омельченко.

Експерт пояснив, що в Україні рівень прайс-кепу менш як 200 євро за МВт-год, тоді як в ЄС це умовна величина в розмірі 2-4 тис. євро за МВт-год. Зазвичай в Європі вони застосовуються під час якоїсь стихійної біди чи надзвичайної ситуації.

"Якщо ціна у нас буде нижча на електричну енергію ніж в країнах ЄС, то ніхто по імпорту електричну енергію закуповувати не буде. Таким чином не буде покриватися дефіцит", - пояснив Омельченко.

Також він підкреслив, що такі прайс-кепи не відповідають регламентам ЄС і унеможливлюють об'єднання українського енергоринку з європейським.

Омельченко додав, що в діючій моделі енергоринку в галузі формуються багатомільярдні борги.

"Наша модель, яка на сьогодні існує, ще писав про це, коли вона ще тільки була запущена в середині 2019 року, ця модель ринку електричної енергії, на жаль, так створена, що вона замість того, щоб генерувати інвестиції, генерує борги", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Енергоатом" виступив за повне скасування прайс-кепів на ринку електроенергії.

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Електроенергія