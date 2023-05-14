ua ru
Нд, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Без перегляду тарифу для населення не вийде будувати нові електростанції, - експерт

Новость на русском →
Неділя 14 травня 2023 17:27
Без перегляду тарифу для населення не вийде будувати нові електростанції, - експерт Фото: без перегляду тарифу для населення не вийде будувати нові електростанції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Щоб забезпечити країну дешевою електроенергією потрібно зосередитись на розвитку сонячної та вітрової генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетуха.

"Держава не може сказати будувати нові електростанції й при тому залишити низький тариф для населення. Так не працює", - сказав він.

Гелетуха наголосив, що для забезпечення країни новою генерацією потрібно придумати нову модель формування тарифу на електроенергію. Він додав, що для виробництва дешевої електроенергії необхідно забезпечити в енергобалансі 83% виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії та 17% маневрової генерації.

"Базуватися найбільше на сонячних і вітрових станціях, - вони найдешевші. А маневрова генерація буде двох типів: газова і акумуляторні станції. Якщо ми рахуємо гроші й хочемо жити в системі, яка дасть дешеву енергію, то вихід такий", - підсумував він.

Нагадаємо, прогноз Національного банку України передбачає підвищення тарифу для населення вже цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зеленський в Німеччині: всі подробиці візиту
Зеленський в Німеччині: всі подробиці візиту
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу