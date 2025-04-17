Без перегляду прайс-кепів енергосистема може зіткнутися з вечірнім дефіцитом, - нардеп

За його словами, дефіцит електроенергії у вечірні години можливий, зважаючи на погодні умови, активність сонячної генерації вдень та виведення атомних блоків у ремонт.

"Все буде залежати і від погодних умов, в тому числі і від певних кроків нашого регулятора. В нас зараз атомні електростанції виводять свої блоки на планові ремонти для того, аби перезавантажити паливо, для того, аби провести регламентні роботи. Відповідно, що генерації буде менше атомної",– пояснив Нагорняк.

Він також додав, що попри активну генерацію сонячних електростанцій у денні години, попит на електроенергію в цей час нижчий, ніж увечері, що створює ризики вечірнього дефіциту в умовах спекотної погоди.

"З великою ймовірністю, якщо температура буде сягати більше 30 градусів і дні будуть спекотні, то у вечірні години ми можемо мати незначний дефіцит", – зауважив депутат.

Нагорняк підкреслює, що уникнути дефіциту можливо шляхом перегляду прайс-кепів.

"Його можна уникнути, якщо НКРЕКП піде на такий непростий крок. Він і нескладний, і в той же час політично його треба пояснити людям. Люди від цього населення абсолютно не будуть ніяк залежати. Ціни залишаються тими самими. Але потрібно підняти верхній прайс-кеп для того, аби імпортери могли у вечірні години більше імпортувати електричні енергії для того, аби у нас не було дефіциту в енергомережі. Це потрібно зробити", – наголосив він.

Раніше член правління НЕК "Укренерго" Юрій Бойко підтвердив, що поточна система прайс-кепів на ринку електроенергії України потребує перегляду для забезпечення стабільності енергосистеми в різні сезони.