Перегляд цінових обмежень не означатиме зростання цін на електроенергію, - експерт

За його словами, нещодавно Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) переглянула цінові обмеження на ринку електроенергії, щоб дати більший діапазон ціновим параметрам на енергоринку.

"Не треба лякатися. Це не означає, що от ці ціни вони так і будуть (дорівнювати розміру обмежень, - ред.). Це граничні ціни, які можуть бути, і, я впевнений, якщо це буде, то на дуже невеликий термін і ціни знизяться і ціни будуть дуже низькими. Тому це така практика, вона не повинна шокувати", - сказав експерт.

Плачков додав, що 5 років тому Україна застосувала нову європейську модель енергоринку. Вона діє майже в всіх розвинутих країнах і основна її ідеологія в тому, що ціни формуються в режимі on-line та в залежності від 2 факторів: попиту і пропозиції.

Він також висловив переконання, що в кінцевому результаті Україна прийде до повного скасування прайс-кепів на ринку електроенергії і ціни будуть коливатися в залежності від попиту і пропозиції.

Нагадаємо, 27 червня НКРЕКП встановила нові граничні ціни на ринку електроенергії, які набувають чинності з 30 червня.

Напередодні керівництво НЕК "Укренерго", "Оператора ринку", народні депутати та представники генеруючих компаній закликали регулятора повністю скасувати штучні обмеження.