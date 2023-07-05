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Пересмотр ценовых ограничений не означает рост цен на электроэнергию, - эксперт

Фото: пересмотр ценовых ограничений не будет означать рост цен на электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Изменение граничных цен на рынке электроэнергии не обязательно приведет к росту стоимости электричества для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической Ассамблеи Ивана Плачкова.

По его словам, недавно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотрела ценовые ограничения на рынке электроэнергии, чтобы дать больший диапазон ценовым параметрам на энергорынке.

"Не надо пугаться. Это не значит, что вот эти цены они так и будут (равны размеру ограничений, - ред.). Это предельные цены, которые могут быть, и, я уверен, если это будет, то на очень небольшой срок и цены снизятся и цены будут очень низкими. Поэтому это такая практика, она не должна шокировать", – сказал эксперт.

Плачков добавил, что 5 лет назад Украина применила новую европейскую модель энергорынка. Она действует почти во всех развитых странах и основная ее идеология заключается в том, что цены формируются в режиме on-line и в зависимости от 2 факторов: спроса и предложения.

Он также убежден, что в конечном итоге Украина придет к полной отмене прайс-кепов на рынке электроэнергии и цены будут колебаться в зависимости от спроса и предложения.

Напомним, 27 июня НКРЭКУ установила новые предельные цены на рынке электроэнергии, которые вступают в силу с 30 июня.

Накануне руководство НЭК "Укрэнерго", "Оператора рынка", народные депутаты и представители генерирующих компаний призвали регулятор полностью отменить искусственные ограничения.

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Электроэнергия