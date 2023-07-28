UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перегляд тарифу на електрику дозволить держкомпаніям частково покрити власні витрати, - нардеп

Фото: перегляд тарифу на електрику дозволить держкомпаніям частково покрити власні витрати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Завдяки перегляду тарифу на електроенергію для населення зменшилось фінансове навантаження на державні енергокомпанії, що дозволяє їм отримати кошти на часткове покриття власних витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Сергія Нагорняка.

За його словами, завдяки перегляду тарифу на електроенергію для населення вийде покрити певний дефіцит двох державних енергокомпаній - "Енергоатома" та "Укргідроенерго". Саме на ці компанії покладено обов’язок з фінансування тарифу для населення.

"Цілі компанії на собі несли цей фінансовий тягар. Загальна вартість цього тягаря була понад 100 мільярдів гривень. Фактично частково десь мільярдів на 30 зможемо підняттям тарифів покрити цю різницю для цих 2 державних компаній, які використають там на певну модернізацію", - сказав нардеп.

Нагорняк додав, що обидві компанії втратили значну кількість своїх потужностей внаслідок війни. Зокрема, "Енергоатом" втратив 6 енергоблоків АЕС, тоді як "Укргідроенерго" втратило Каховську ГЕС.

Окрім того, через зменшення рівня води у Дніпрі може перестати працювати Дніпровська ГЕС.

"Фактично підняттям тарифу частково зможемо компенсувати цю різницю в тарифі, аби дві державні компанії, мова йде про саме "Енергоатом" і "Укргідроенерго" для того, щоб вони могли хоча б частково покрити свої витрати", - підсумував Нагорняк.

Нагадаємо, 30 травня Кабінет міністрів переглянув тариф на електроенергію для населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія