Перегляд тарифів: профспілка газовиків підтримує рішення НКРЕКП та уряду

"Укргазпрофспілка повністю підтримує рішення регулятора щодо перегляду тарифів на розподіл природного газу для непобутових споживачів та вважає його першим мінімальним кроком для стабілізації ситуації в галузі", – зазначається в листі.

У профспілці наголошують, що газорозподільна галузь є важливою складовою критичної інфраструктури України, а її працівники з початку повномасштабного вторгнення РФ забезпечують безперебійну роботу мереж попри обстріли, загрози життю, фізичне виснаження та нестачу ресурсу.

"Саме працівники операторів газорозподільних мереж (ГРМ) щодня забезпечують безперебійний, безаварійний та безпечний розподіл природного газу до домівок мільйонів громадян, до шкіл, лікарень, підприємств, військових частин та обʼєктів енергетики", – підкреслює "Укргазпрофспілка".

У листі також зазначається, що попередній тариф на розподіл газу базувався на показниках 2021 року та не відповідав економічним реаліям. Зокрема, він не врахував колосальні зміни – інфляцію, збільшення цін на матеріали, зростання вартості енергоносіїв, логістики, засобів індивідуального захисту та технічного обслуговування мереж в умовах війни, коли обстрілів зазнають обʼєкти газової інфраструктури.

Окрему увагу профспілка звертає на рівень оплати праці. За її даними, середня зарплата виробничого персоналу операторів ГРМ наразі становить близько 16 тис. грн, що вдвічі менше за середню зарплату в компаніях, які займаються розподілом електричної енергії.

"Відтік кваліфікованих кадрів – вже не загроза, а факт. Ми втрачаємо покоління інженерів, слюсарів, диспетчерів, аварійників", – йдеться у зверненні.

В "Укргазпрофспілці" наголошують, що перегляд тарифів для непобутових споживачів є "чітким сигналом для багатотисячного колективу галузі про те, що держава їх почула".

Профспілка заявила про "повну підтримку уряду та ухвалених регулятором рішень, які є повністю збалансованими та враховують інтереси держави, місцевого самоврядування та галузі".