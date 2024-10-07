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Перегляд прайс-кепів не збільшить ціну світла для населення, – експерт

Понеділок 07 жовтня 2024 17:46
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Перегляд прайс-кепів не збільшить ціну світла для населення, – експерт Фото: перегляд прайс-кепів не збільшить ціну світла для населення (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує підвищити прайс-кепи (цінові обмеження) на електроенергію для бізнесу з 1 листопада. Однак, це рішення не матиме впливу на тарифи для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

За його словами, після перегляду прайс-кепів ціни на електроенергію - як для бізнесу, так і для населення — можуть не змінитися.

"Граничні "прайс-кепи" обмежують ціну, але це не пряме підвищення цін. Його, в принципі, може і не відбутися. Просто це обмеження, яке буде підвищено рішенням НКРЕКП", - пояснив експерт.

НКРЕКП розглядає можливість підвищення прайс-кепів до 6900 гривень за 1 МВт*год у проміжку з 11:00 до 17:00, що на 1300 гривень більше за поточний рівень. Це рішення має на меті збалансувати енергосистему. Омельченко також зазначив, що наразі експертам невідомі плани уряду щодо можливих змін тарифів для побутових споживачів.

Раніше голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що через встановлені регулятором цінові обмеження (прайс-кепи) в Україні можуть виникнути проблеми з електропостачанням вночі.

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