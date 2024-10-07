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Просмотр прайс-кепов не увеличит цену света для населения, – эксперт

Понедельник 07 октября 2024 17:46
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Просмотр прайс-кепов не увеличит цену света для населения, – эксперт Фото: просмотр прайс-кепов не увеличит цену света для населения (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует повысить прайс-кепы (ценовые ограничения) на электроэнергию для бизнеса с 1 ноября. Однако это решение не повлияет на тарифы для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

По его словам, после пересмотра прайс-кепов цены на электроэнергию – как для бизнеса, так и для населения могут не измениться.

"Предельные "прайс-кепы" ограничивают цену, но это не прямое повышение цен. Его, в принципе, может и не состояться. Просто это ограничение, которое будет повышено решением НКРЭКУ", - пояснил эксперт.

НКРЭКУ рассматривает возможность повышения прайс-кепов до 6900 гривен за 1 МВт*ч в промежутке с 11:00 до 17:00, что на 1300 гривен больше текущего уровня. Это решение имеет целью сбалансировать энергосистему. Омельченко также отметил, что экспертам пока неизвестны планы правительства относительно возможных изменений тарифов для бытовых потребителей.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что из-за установленных регулятором ценовых ограничений (прайс-кепов) в Украине могут возникнуть проблемы с электроснабжением ночью.

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