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Перегляд прайс-кепів - логічний і необхідний крок під час літнього піку споживання, - нардеп

Фото: експерт вважає, що перегляд прайс-кепів необхідний крок під час літнього піку споживання (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Граничні ціни на електроенергію, встановлені ще у 2019 році як тимчасовий інструмент, сьогодні фактично перетворилися на бар’єр для стабільної роботи енергосистеми.

Про це заявила голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб, пише РБК-Україна з посиланням його коментар.

За її словами, в умовах спекотного літа зростає споживання електроенергії, тоді як частина атомних потужностей перебуває в ремонті, а теплова й гідрогенерація — пошкоджена внаслідок обстрілів. У вечірні години (з 17:00 до 23:00) в системі формується дефіцит, який міг би покриватися за рахунок імпорту. Однак прайс-кепи часто не дають змоги цій електроенергії "заходити" в Україну.

"У такі моменти енергетична система має працювати максимально гнучко. Особливо - мати змогу оперативно імпортувати електроенергію, коли є дефіцит потужностей. Але встановлені граничні ціни часто не дозволяють імпорту "заходити" в українську енергосистему", - наголосила Гриб.

НКРЕКП вже анонсувала перегляд цінових обмежень у години пікового вечірнього навантаження. На думку народної депутатки, це - правильне рішення, яке дає енергосистемі "запас міцності" й дозволяє уникнути ризиків відключень.

"Це - про запас міцності для енергосистеми, стабільну роботу бізнесу й впевненість, що в найскладніші години відключень світла не буде", - підкреслила вона.

При цьому перегляд прайс-кепів не означає автоматичного зростання ціни на електроенергію та не стосується тарифів для населення.

"Це не означає автоматичне зростання цін на електроенергію. І важливо - це не стосується тарифів для населення", - уточнила Вікторія Гриб.

Вона також додала, що неодноразово піднімала це питання на засіданнях Регулятора та публічно - і сьогодні повністю підтримує його кроки у цьому напрямі.

 

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також заявив, що діюча модель ціноутворення, зокрема наявність прайс-кепів, стримує розвиток комерційного імпорту з Європи.

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