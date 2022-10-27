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Перегляд правил на ринку електроенергії дозволить отримати кошти для закупівлі обладнання, - експерт

Новость на русском →
Четвер 27 жовтня 2022 19:35
Перегляд правил на ринку електроенергії дозволить отримати кошти для закупівлі обладнання, - експерт Фото: перегляд правил на ринку електроенергії дозволить отримати кошти для закупівлі обладнання 9
Автор: Сергей Новиков

Завдяки перегляду правил на ринку електроенергії енергетичні компанії зможуть отримати кошти для закупівлі обладнання для відновлення енергосистеми України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Ігоря Плачкова.

"Я звертаюся до уряду, до Національної комісії з регулювання для того, щоб розробити та внести відповідні зміни до правил ринку, в інших нормативних документах, навіть якщо це необхідно і в законодавстві, для збільшення обсягу грошей у генеруючої потужності", - сказав він.

Плачков зазначив, що енергетичним компаніям зараз потрібні кошти для закупівлі обладнання, що дозволить їм і надалі підтримувати українську енергосистему.

"Уявляєте який обсяг необхідно на сьогодні обладнання та матеріалів для того, щоб підтримувати енергосистему? Я впевнений у тому, що високий професіоналізм, висока організованість та прояв героїзму енергетиків дозволить нам виграти цю енергетичну війну розв'язану агресором", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше провідний експерт з енергетичних програм "Центру Разумкова" Максим Білявський заявляв, що збільшення цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить швидше ремонтувати зруйновану інфраструктуру.

В жовтні Росія стала масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Через що вона зазнала значних руйнувань, а по всій країні почались аварійні відключення електроенергії.

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