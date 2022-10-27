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Просмотр правил на рынке электроэнергии позволит получить средства для закупки оборудования, - эксперт

Новина українською →
Четверг 27 октября 2022 19:35
Просмотр правил на рынке электроэнергии позволит получить средства для закупки оборудования, - эксперт Фото: просмотр правил на рынке электроэнергии позволит получить средства для закупки оборудования 9
Автор: Сергей Новиков

Благодаря пересмотру правил на рынке электроэнергии, энергетические компании смогут получить средства для закупки оборудования для восстановления энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Игоря Плачкова.

"Я обращаюсь к правительству, в Национальную комиссию по регулированию для того, чтобы разработать и внести соответствующие изменения в правила рынка, в других нормативных документах, даже если это необходимо и в законодательстве, для увеличения объема денег в генерирующей мощи", - сказал он.

Плачков отметил, что энергетическим компаниям сейчас нужны средства для закупки оборудования, что позволит им и дальше поддерживать украинскую энергосистему.

"Представляете какой объем необходимо сегодня оборудования и материалов для того, чтобы поддерживать энергосистему? Я уверен в том, что высокий профессионализм, высокая организованность и проявление героизма энергетиков позволит нам выиграть эту энергетическую войну, развязанную агрессором", - подчеркнул он.

Напомним, ранее ведущий эксперт по энергетическим программам "Центра Разумкова" Максим Белявский заявлял, что увеличение ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать разрушенную инфраструктуру.

В октябре Россия стала массово обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за чего она испытала значительные разрушения, а по всей стране начались аварийные отключения электроэнергии.

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Электроэнергия
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