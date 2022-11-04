Перегляд правил на ринку електроенергії допоможе відбудувати пошкоджену інфраструктуру, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики Івана Плачкова.

"Ми повинні максимально все зробити, звертаюсь і до Уряду, і до Національної комісії, прошу переглянути умови роботи енергоринку задля того, щоб перенаправити гроші, частину грошей генеруючим і розподільчим компаніям, "Укренерго" для того, щоб вони швидше могли відновлювати", - сказав він.

Плачков зазначив, що енергетичним компаніям необхідні кошти, оскільки обладнання дуже дороге, а його виробництво займає до півроку.

Також він додав, що раніше Україна платила до мільярда доларів за імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, коли ці кошти могли отримувати українські енергетики.

Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.

Також експерт енергетичних програм "Центру Разумкова" Максим Білявський вважає, що підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить енергетичним компаніям отримати кошти для ремонту пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.