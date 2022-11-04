Просмотр правил на рынке электроэнергии поможет восстановить поврежденную инфраструктуру, - эксперт
Просмотр правил на рынке электрической энергии позволит энергетикам покупать оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра энергетики Ивана Плачкова.
"Мы должны максимально все сделать, обращаюсь и к Правительству, и к Национальной комиссии, прошу пересмотреть условия работы энергорынка для того, чтобы перенаправить деньги, часть денег генерирующим и распределительным компаниям, "Укрэнерго" для того, чтобы они скорее могли восстанавливать", - сказал он.
Плачков отметил, что энергетическим компаниям необходимы средства, поскольку оборудование очень дорогостоящее, а его производство занимает до полугода.
Также он добавил, что ранее Украина платила до миллиарда долларов за импорт электроэнергии из России и Белоруссии, когда эти средства могли получать украинские энергетики.
Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в том числе ослабления ценовых ограничений.
Также эксперт энергетических программ "Центра Разумкова" Максим Белявский считает, что повышение ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит энергетическим компаниям получить средства для ремонта поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
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