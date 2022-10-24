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Перегляд граничних цін на ринку електроенергії допоможе знайти кошти на ремонт інфраструктури, - експерт

Фото: перегляд граничних цін на ринку електроенергії допоможе знайти кошти на ремонт інфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Послаблення цінового обмеження (price-cap) на ринку електроенергії дозволить енергетичним компаніям отримати кошти для ремонту пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта енергетичних програм "Центру Разумкова" Максима Білявського.

"НКРЕКП має, на мій погляд, збільшити граничну ціну на оптовому ринку для того аби відреагувати на суттєве зростання собівартості виробництва та розподілу електричної енергії. Зрозуміло, що зі збільшенням інтенсивності ворожих обстрілів собівартість і виробництва і розподілу електричної енергії зростають, тому що зростають і витрати на непередбачувані ремонтні роботу", - сказав він.

Білявський зазначив, що підвищення цінових обмежень ніяк не вплине на вартість електроенергії для побутових споживачів.

Також, на його думку, через втрату ліквідності деякі суб’єкти господарювання на ринку електроенергії вже майже знаходяться на стадії банкрутства.

"Теплогенеруючі підприємства та інші суб’єкти господарювання на ринку електроенергії мають мати, перш за все, потік фінансових коштів і за цю задачу відповідає, зокрема, НКРЕКП", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Білявський заявляв, що збільшення цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить швидше ремонтувати зруйновану інфраструктуру.

В жовтні росія стала масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Через що вона зазнала значних руйнувань, а по всій країні почались аварійні відключення електроенергії.

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Електроенергія