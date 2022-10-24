Просмотр граничных цен на рынке электроэнергии поможет найти средства на ремонт инфраструктуры, - эксперт

"НКРЭКУ должно, на мой взгляд, увеличить предельную цену на оптовом рынке для того, чтобы отреагировать на существенный рост себестоимости производства и распределения электрической энергии. Понятно, что с увеличением интенсивности вражеских обстрелов себестоимость и производства и распределения электрической энергии растут, потому что растут и затраты на непредсказуемые ремонтные работы", - сказал он.

Белявский отметил, что повышение ценовых ограничений никак не отразится на стоимости электроэнергии для бытовых потребителей.

Также, по его мнению, из-за утраты ликвидности некоторые субъекты хозяйствования на рынке электроэнергии уже почти находятся на стадии банкротства.

"Теплогенерирующие предприятия и другие хозяйствующие субъекты на рынке электроэнергии должны иметь, прежде всего, поток финансовых средств и за эту задачу отвечает, в частности, НКРЭКУ", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Билявский заявлял, что увеличение ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать разрушенную инфраструктуру.

В октябре Россия стала массово обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за чего она испытала значительные разрушения, а по всей стране начались аварийные отключения электроэнергии.