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Переехать в другую страну при наличии возможности готовы 40% украинцев

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Украина, Вторник 14 сентября 2021 15:46
Переехать в другую страну при наличии возможности готовы 40% украинцев Фото: готовы покинуть страну 40% украинцев (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Александр Белоус

При наличии такой возможности переехали бы в другую страну на постоянное место жительства 40% украинцев. Большинство (54%) не готовы к такому шагу, а еще 6% - не определились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.

Главными причинами возможной эмиграции украинцев являются предложение интересной и прибыльной работы (28%), вооруженный конфликт/война (27%), экономические проблемы в стране (22%) и семейные обстоятельства (21%).

Несколько меньше на миграционные настроения влияют отсутствие условий для самореализации (14%) и политическая нестабильность в Украине (12%).

Наименее существенными причинами оставить Украину являются желание сменить обстановку (6%), отсутствие свобод (4%) и плохая экология (3%).

При этом более четверти украинцев (28%) не имеют никаких причин, которые могли бы заставить их эмигрировать, а еще 5% - не определились.

Переехать в другую страну при наличии возможности готовы 40% украинцев

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

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