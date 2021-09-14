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Переїхати в іншу країну за наявності можливості готові 40% українців

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Україна, Вівторок 14 вересня 2021 15:46
Переїхати в іншу країну за наявності можливості готові 40% українців Фото: готові покинути країну 40% українців (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Олександр Білоус

При наявності такої можливості переїхали б в іншу країну на постійне місце проживання 40% українців. Більшість (54%) не готові до такого кроку, а ще 6% - не визначилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.

Головними причинами можливої еміграції українців є пропозиція цікавої та прибуткової роботи (28%), збройний конфлікт/війна (27%), економічні проблеми в країні (22%) та сімейні обставини (21%).

Дещо менше на міграційні настрої впливають відсутність умов для самореалізації (14%) і політична нестабільність в Україні (12%).

Найменш істотними причинами залишити Україну є бажання змінити обстановку (6%), відсутність свобод (4%) і погана екологія (3%).

При цьому більше чверті українців (28%) не мають жодних причин, які могли б змусити їх емігрувати, а ще 5% - не визначилися.

Переїхати в іншу країну за наявності можливості готові 40% українців

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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