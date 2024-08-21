Передвиборна кампанія Гарріс зібрала 500 млн доларів на місяць, - Reuters

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс зібрала безпрецедентні 500 млн доларів на свою передвиборчу кампанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела видання повідомили, що ці кошти було зібрано за чотири тижні з моменту її офіційного вступу в президентські перегони 21 липня, і це свідчить про високий ентузіазм серед донорів перед виборами, які відбудуться 5 листопада.

Перші 200 млн доларів Гарріс вдалося зібрати вже в перший тиждень після початку кампанії. Цей результат підкреслює потужну підтримку, яку вона отримала в Демократичній партії після того, як президент Джо Байден відмовився від участі в перегонах через невдалі дебати з республіканцем Дональдом Трампом.

Загалом у липні команда Гарріс залучила 310 мільйонів доларів, що, у поєднанні з попередніми зборами Байдена, дозволило подолати позначку в 1 мільярд доларів - рекордно швидке досягнення в історії виборчих кампаній.

Паралельно кампанія Дональда Трампа в липні зібрала 138,7 мільйона доларів, при цьому на її рахунках залишилося 327 мільйонів доларів. У той час як кампанія Трампа в другому кварталі випередила Байдена за обсягом зібраних коштів, Гарріс продовжує залучати великі суми завдяки підтримці дрібних донорів і масовим мітингам по всій країні.