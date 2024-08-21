Передвиборна кампанія Гарріс зібрала 500 млн доларів на місяць, - Reuters
Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс зібрала безпрецедентні 500 млн доларів на свою передвиборчу кампанію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела видання повідомили, що ці кошти було зібрано за чотири тижні з моменту її офіційного вступу в президентські перегони 21 липня, і це свідчить про високий ентузіазм серед донорів перед виборами, які відбудуться 5 листопада.
Перші 200 млн доларів Гарріс вдалося зібрати вже в перший тиждень після початку кампанії. Цей результат підкреслює потужну підтримку, яку вона отримала в Демократичній партії після того, як президент Джо Байден відмовився від участі в перегонах через невдалі дебати з республіканцем Дональдом Трампом.
Загалом у липні команда Гарріс залучила 310 мільйонів доларів, що, у поєднанні з попередніми зборами Байдена, дозволило подолати позначку в 1 мільярд доларів - рекордно швидке досягнення в історії виборчих кампаній.
Паралельно кампанія Дональда Трампа в липні зібрала 138,7 мільйона доларів, при цьому на її рахунках залишилося 327 мільйонів доларів. У той час як кампанія Трампа в другому кварталі випередила Байдена за обсягом зібраних коштів, Гарріс продовжує залучати великі суми завдяки підтримці дрібних донорів і масовим мітингам по всій країні.
Гарріс - кандидат у президенти США
Камала Гарріс вступила у передвиборчі перегони після того, як президент США Джо Байден вирішив не балотуватися через невдалі дебати з Дональдом Трампом.
Після дебатів серед демократів та прихильників Байдена почалася паніка, оскільки багато хто засумнівався у його шансах на перемогу на майбутніх виборах.
Зазначимо, що Гарріс увійшла в історію США як перша жінка з кольоровою шкірою, яка отримала номінацію на пост президента від однієї з найбільших партій.
Сьогодні Гарріс символічно прийняла номінацію на посаду кандидата у президенти від Демократичної партії.
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