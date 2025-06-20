Передумови для створення фонду соціального житла мають ухвалити до кінця 2026 року, - Шуляк

Вона повідомила, що виконання "житлових" індикаторів програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року - лише перший крок до успішної житлової реформи.

За її словами, перший індикатор - ухвалення законопроєкту "Про основні засади житлової політики" (№12377) дає лише її старт.

"Цей законопроєкт рамковий, однак задля запуску реформи він - необхідна передумова, оскільки він окреслює основні напрямки майбутньої реформи. Крім цього, для повноцінної реформи потрібно створити і ухвалити ще декілька важливих законопроєктів, але потрібні будуть і зміни правил гри на орендному ринку", - пояснила Шуляк.

Вона нагадала, що у ухвалення законопроєкту №12377 у Ukraine Facility зафіксовано дедлайн - 4 квартал поточного року. Наступний важливий дедлайн - ухвалення законопроєкту про фонд соціального житла, з якого воно надаватиметься, зокрема, у соціальну оренду і як службове житло.

"Все, що стосується фонду соціального житла, на сьогодні є величезною проблемою на рівні органів місцевого самоврядування.Якщо оцінити, що у нас з соціальним житлом в Україні, то можна сказати, що воно просто дорівнює нулю. Ті десятки об'єктів, які на сьогодні є, вони точно не можуть забезпечити ту потребу, яку потрібно забезпечувати. Тому наступне законодавство буде стосуватися в індикаторах саме соціального житла", - пояснила Шуляк.

Вона вказала, що робота над створенням цього законопроєкту розпочато, не чекаючи ухвалення рамкового, оскільки ухвалити його потрібно не пізніше ніж у 4 кварталі 2026 року.

Цей фонд, пояснила нардепка, будена балансі громад і саме громада надаватиме його в соціальну оренду, платежі від якої направлятимуться в місцеві бюджети - револьверні фонди, в яких вони будуть накопичуватись для цільового використання.

Крім цього, з фонду соціального житла можна буде отримувати служове житло, але з однією умовою - таке житло не можна буде приватизовувати, тобто воно надаватиметься у тимчасове користування.

Водночас, зауважила Шуляк, паралельно потрібно змінювати і Податковий кодекс, наводячи лад в законодавстві, яке стосується оренди. На сьогодні більшість угод, які стосуються взаємовідносин орендодавець-орендар, в тіні. Не захищені, пояснила Шуляк, люди, які надають квартири в оренду, як і ті, які беруть квартири в оренду. Крім цього, програє держава, оскільки у її випадку йдеться про ненадходження податків до державного бюджету. З діючою системою податкування практично неможливо буде вивести цей ринок в тіні, переконана Олена Шуляк.

"Тому тут вже розпочалася відповідна робота на рівні того, щоб вести перемовини із Міністерством фінансів, із профільним Комітетом, для того, щоб знижувати податкове навантаження. На сьогодні воно досить високе. Один ПДФО тільки для тих, хто здає в оренду квартири - 18%, плюс воєнний збір 5%", - нагадала вона.

І це, на думку Шуляк, завжди буде таким бар'єром для того, щоб житло не надавалося в оренду по білим договорам і завжди буде знаходитись в тіні.

"Якщо це не виправити, прозорих правил на орендному ринку не буде, а це означає, що соціальну оренду як інструмент ефективно реалізувати буде складно", - резюмувала нардепка.