ua en ru
Пн, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Передумов для зниження цін немає? Чому вартість пального залежить від ураганів у США

19:00 17.08.2026 Пн
2 хв
Експерт пояснив, як урагани у США можуть вплинути на ціни в Україні
aimg Марія Кучерявець
Передумов для зниження цін немає? Чому вартість пального залежить від ураганів у США Фото: урагани в США можуть вплинути на вартість пального в Україні (інфографіка РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Прогнози щодо здешевлення бензину та дизелю у вересні наразі робити зарано. Адже наближається сезон ураганів у США, який може вплинути на європейські ціни на пальне.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін.

Головне:

  • Чи буде зниження цін: прогнози про "бензин по 77 грн/л та дизель по 83 грн/л" у вересні наразі є передчасними.
  • Фактор ураганів у США: кінець серпня та вересень є піковим сезоном штормів за океаном, які призупиняють видобуток і переробку нафти.
  • Вплив на європейський ринок: Сполучені Штати залишаються потужним гравцем для Європи, тому, якщо буде брак їхнього ресурсу, це спровокує стрибок цін на європейських ринках.

Чи подешевшає пальне у вересні

Раніше з'являлися прогнози, що у вересні бензин може подешевшати до 77 гривень за літр, а дизель - до 83 гривень. Однак експерт зазначає, що робити такі припущення наразі зарано.

"Поки зарано, тому що немає передумов до цього. В принципі, такий прогноз вірогідний", - каже Льоушкін.

Водночас він звернув увагу на сезонний фактор, який може вплинути на ціни.

До чого тут урагани у США

За словами експерта, вересень зазвичай є проблемним місяцем через урагани.

"Це буде зупиняти переробку і добування по США", - пояснив Льоушкін.

Він зазначив, що США зараз є досить потужним гравцем для Європи. Тому скорочення американського ресурсу може позначитися на європейському ринку.

"Тому без штатівського ресурсу ціна у Європі ще більше підскочить", - сказав експерт.

За його словами, урагани у США відбуваються щороку - зазвичай наприкінці серпня та на початку вересня. Водночас іноді вони можуть прийти й у жовтні.

Таким чином, прогноз щодо здешевлення бензину та дизеля у вересні залишається можливим, однак, за словами експерта, передумов для нього наразі немає, а ситуація з ураганами у США може вплинути на ціни в Європі.

Читайте також: Чи запасатися пальним зараз? Чому ціни на АЗС завмерли і чого боятися водіям восени
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Бензин Ціни на бензин Ціна на газ Газ Дизпаливо
Новини
Причиною падіння Су-24М на Хмельниччині міг бути птах
Причиною падіння Су-24М на Хмельниччині міг бути птах
Аналітика
Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна
Андрій ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна