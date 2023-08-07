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Передумали? Китай знову запросив Борреля до Пекіна

Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї повторно запросив високого представника Європейського Союзу Жозепа Борреля відвідати Пекін восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що вони провели телефонну розмову. В Міністерстві закордонних справ КНР додали, що візит Борреля допоможе у підготовці саміту лідерів, який відбудеться цього року.

Візит Борреля в Китай

Борреля вже запрошували до Китаю цього літа - він мав відвідати Пекін 10 липня, щоб зустрітися зі своїм китайським колегою та обговорити "стратегічні питання", включаючи права людини та війну Росії проти України.

Однак за тиждень до поїздки Китай скасував візит, не надавши жодних пояснень.

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КитайЖозеп Боррель