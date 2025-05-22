Передумала: Британія віддала Маврикію стратегічні острови Чагос

Британія підписала довгоочікувану угоду про передачу Маврикію контролю над островами Чагос.

Це означає, що Велика Британія відмовиться від суверенітету над територією в Індійському океані та візьме в оренду британсько-американську військову базу Дієго-Гарсія - за ціною 101 мільйон фунтів стерлінгів на рік. Угода передбачає оренду ​​військової бази на 99 років.

На прес-конференції прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що база має "надзвичайно важливе значення для Великої Британії", оскільки її використовували для розгортання літаків для "знищення терористів в Іраку та Афганістані", а також для "передбачення загроз у Червоному морі та Індо-Тихоокеанському регіоні".

Стармер пояснив, що, у разі, якщо Британія не уклала б цю угоду, правова ситуація означала б, що вони не можуть перешкодити Китаю чи будь-якій іншій країні створювати власні бази на віддалених островах або проводити спільні навчання поблизу їх бази.

Адже, за його словами, база вже перебувала під загрозою через юридичні претензії Маврикію на острови Чагос, які були визнані кількома міжнародними судами.