Передплата "єДопомога" відтепер доступна і в мережі SOCAR

Компанія SOCAR долучилась до команди гуманітарної платформи "єДопомога". Тепер українці, які отримають підтримку на "єДопомога", зможуть використати передплату на АЗК SOCAR.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Щоб допомогти тим, хто потребує пального:
"Важливо! Прив’язки до певного виду пального у Передплаті єДопомога немає. Тож отримувач допомоги зможе заправити свій транспортний засіб потрібним видом пального на суму, що відповідає його номіналу. Для цього достатньо пред’явити Передплату оператору на касі, й він активує її", -
зазначають в компанії.
Перевірити наявність пального можна на сайті SOCAR, а також у відповідному розділі в застосунку SOCAR Level.