Подписка "єДопомога" теперь доступна и в сети SOCAR

Компания SOCAR присоединилась к команде гуманитарной платформы "єДопомога". Теперь украинцы, которые получат поддержку на "єДопомога", смогут использовать подписку на АЗК SOCAR.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Чтобы помочь нуждающимся горючему:
"Важно! Привязки к определенному виду горючего в подписке єДопомога нет. Так что получатель помощи сможет заправить свое транспортное средство нужным видом горючего на сумму, соответствующую его номиналу. Для этого достаточно предъявить Подписку оператору на кассе, и он активирует ее" , -
отмечают в компании.
Проверить наличие топлива можно на сайте SOCAR, а также в соответствующем разделе в приложении SOCAR Level.