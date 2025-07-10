На передовій не вистачає бойових медиків: Сирський вимагає знайти рішення

Генерал розповів, що провів окрему нараду, на якій було визначено проблеми військової медицини, а також опрацьовано можливі рішення.

"Серед першочергових вимог - покращити стан польової медицини, зокрема, медичну евакуацію з переднього краю. В умовах сучасної війни маємо використовувати для цього, зокрема, й безпілотні системи", - додав Сирський.

Він уточнив, що заслухав доповіді командувача Медичними силами ЗСУ та керівників медичних служб.

"Наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням. Втім, на стабілізаційних пунктах медиків не вистачає. Ланка молодшого медичного персоналу, а саме - бойових медиків, потребує значного посилення", - розповів генерал.

За його словами, для того, щоб вирішити кадрову проблему, ще з травня 2% випускників базової загальної військової підготовки виділяють на підготовку за спеціальністю бойового медика.

"Але цього недостатньо, тому шукаємо дієві рішення і розглядаємо пропозиції командирів медичних підрозділів та установ щодо вирішення цього питання", - звернув увагу генерал.

Він закликав військових медиків до відвертої розмови про наявні проблеми та потреби.