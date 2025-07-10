RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

На передовой не хватает боевых медиков: Сырский требует найти решения

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украине не хватает медиков на передовой. На этом фоне военное командование требует улучшить состояние полевой медицины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Генерал рассказал, что провел отдельное совещание, на котором были определены проблемы военной медицины, а также проработаны возможные решения. 

"Среди первоочередных требований - улучшить состояние полевой медицины, в частности, медицинскую эвакуацию с переднего края. В условиях современной войны должны использовать для этого в том числе и беспилотные системы", - добавил Сырский. 

Он уточнил, что заслушал доклады командующего Медицинскими силами ВСУ и руководителей медицинских служб. 

"Имеющийся уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению. Впрочем, на стабилизационных пунктах медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно - боевых медиков, требует значительного усиления", - рассказал генерал. 

По его словам, для того, чтобы решить кадровую проблему, еще с мая 2% выпускников базовой общей военной подготовки выделяют на подготовку по специальности боевого медика. 

"Но этого недостаточно, поэтому ищем действенные решения и рассматриваем предложения командиров медицинских подразделений и учреждений по решению этого вопроса", - обратил внимание генерал. 

Он призвал военных медиков к откровенному разговору о существующих проблемах и потребностях. 

Подготовка боевых медиков

Напомним, стать боевым медиком может каждый украинец, который имеет соответствующие навыки и прошел профессиональную подготовку.

Для этого даже необязательно наличие медицинского образования.

Более детально о том, как стать боевым медиком, - в материале РБК-Украина (проект Styler).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в УкраинеАлександр Сырский