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На передовій не вистачає бойових медиків: Сирський вимагає знайти рішення

Четвер 10 липня 2025 17:25
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На передовій не вистачає бойових медиків: Сирський вимагає знайти рішення Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україні не вистачає медиків на передовій. На цьому тлі військове командування вимагає поліпшити стан польової медицини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

Генерал розповів, що провів окрему нараду, на якій було визначено проблеми військової медицини, а також опрацьовано можливі рішення.

"Серед першочергових вимог - покращити стан польової медицини, зокрема, медичну евакуацію з переднього краю. В умовах сучасної війни маємо використовувати для цього, зокрема, й безпілотні системи", - додав Сирський.

Він уточнив, що заслухав доповіді командувача Медичними силами ЗСУ та керівників медичних служб.

"Наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням. Втім, на стабілізаційних пунктах медиків не вистачає. Ланка молодшого медичного персоналу, а саме - бойових медиків, потребує значного посилення", - розповів генерал.

За його словами, для того, щоб вирішити кадрову проблему, ще з травня 2% випускників базової загальної військової підготовки виділяють на підготовку за спеціальністю бойового медика.

"Але цього недостатньо, тому шукаємо дієві рішення і розглядаємо пропозиції командирів медичних підрозділів та установ щодо вирішення цього питання", - звернув увагу генерал.

Він закликав військових медиків до відвертої розмови про наявні проблеми та потреби.

Підготовка бойових медиків

Нагадаємо, стати бойовим медиком може кожен українець, який має відповідні навички та пройшов професійну підготовку.

Для цього навіть необов'язкова наявність медичної освіти.

Більш детально про те, як стати бойовим медиком, - у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

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