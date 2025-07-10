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На передовой не хватает боевых медиков: Сырский требует найти решения

Четверг 10 июля 2025 17:25
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На передовой не хватает боевых медиков: Сырский требует найти решения Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украине не хватает медиков на передовой. На этом фоне военное командование требует улучшить состояние полевой медицины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Генерал рассказал, что провел отдельное совещание, на котором были определены проблемы военной медицины, а также проработаны возможные решения.

"Среди первоочередных требований - улучшить состояние полевой медицины, в частности, медицинскую эвакуацию с переднего края. В условиях современной войны должны использовать для этого в том числе и беспилотные системы", - добавил Сырский.

Он уточнил, что заслушал доклады командующего Медицинскими силами ВСУ и руководителей медицинских служб.

"Имеющийся уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению. Впрочем, на стабилизационных пунктах медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно - боевых медиков, требует значительного усиления", - рассказал генерал.

По его словам, для того, чтобы решить кадровую проблему, еще с мая 2% выпускников базовой общей военной подготовки выделяют на подготовку по специальности боевого медика.

"Но этого недостаточно, поэтому ищем действенные решения и рассматриваем предложения командиров медицинских подразделений и учреждений по решению этого вопроса", - обратил внимание генерал.

Он призвал военных медиков к откровенному разговору о существующих проблемах и потребностях.

Подготовка боевых медиков

Напомним, стать боевым медиком может каждый украинец, который имеет соответствующие навыки и прошел профессиональную подготовку.

Для этого даже необязательно наличие медицинского образования.

Более детально о том, как стать боевым медиком, - в материале РБК-Украина (проект Styler).

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