На передовій в Україні випробували нові американські дрони: що про них відомо

Як пише видання, мова про дрони-перехоплювачі, які було розроблено двома провідними американськими технологічними компаніями - IronNet та Astrion. Їх технологія протидії безпілотникам показала чудовий потенціал для боротьби з дронами в реальних бойових ситуаціях та підвищення рівня розвідки на полі бою.

"Hitchhiker - це високошвидкісний безпілотник-перехоплювач з електричним двигуном, призначений для знищення ворожих безпілотників, таких як іранський Shahed, більш економічно ефективно, ніж традиційні оборонні системи, такі як дорогі ракети для Patriot", - пише видання.

Директор американської компанії IronNet адмірал Майк Г'юїтт назвав цю технологію геймченджером. Він розповів, що у компанії IronNet є засіб Iron Dome, який буде застосовано до екосистеми Astrion по боротьбі з дронами і для забезпечення її кіберзахисту. Він зазначив, що такою технологією поділилися з різними людьми в Україні, які перебувають на передовій. І вже отримано позитивні відгуки.

"Ми сприйняли це з великою впевненістю в тому, що це змінить правила гри в Україні", - зазначив він.