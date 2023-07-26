На передовій працює вже 14 розвідкомплексів "ШАРК"

Цього разу комплекси отримали 44 окрема артилерійська бригада, один з розвідувальних підрозділів Сил оборони, який наразі працює на Півдні, та 190 навчальний центр ЗСУ. Так, станом на сьогодні на передовій вже працює 14 розвідкомплексів. Ще 11 вже закуплені і готуються до передачі.

При підтримці "ШАРКів" на передовій знищено багато ворожої техніки на тисячі мільйонів доларів, серед них самохідні пускові установки БУК-М2, БУК-М3, буксовані артилерійські гармати різних типів, САУ, танки, вкрай рідкісна ворожа РЛС "Яструб АВ" тощо.

Кожен розвідкомплекс складається з 2-х безпілотників з якісними відеокамерами, які здатні здійснювати трекінг цілі навіть при швидкості об’єкта у 100 км/год, пускової установки-катапульти, а також наземної станції управління, інтегрованої у прохідне авто.

Крім того, в рамках ініціативи закуплено 25 додаткових бортів для швидкої заміни втрат на передовій. 10 з них вже передано виробником "Укрспецсистемс".

Нагадаємо, "ОКО ЗА ОКО" - це спільна ініціатива ОККО і "Повернись живим", яка тривала з 1 листопада 2022 року по 10 квітня 2023 року. Зокрема, з кожного літра пального Pulls, проданого на заправках ОККО у цей період по 1 гривні перераховувалося на "ШАРКИ".