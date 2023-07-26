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На передовой работает уже 14 разведкомплекса "ШАРК"

Фото: на передовой работает уже 14 разведкомплекса "ШАРК" (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Сеть ОККО и Фонд "Вернись живым" на днях передали еще 3 разведкомплекса "ШАРК" военным, средства на производство которых удалось аккумулировать благодаря совместной инициативе "ОКО ЗА ОКО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОККО.

На этот раз комплексы получили 44 отдельная артиллерийская бригада, одно из разведывательных подразделений Сил обороны, которое сейчас работает на Юге, и 190 учебный центр ВСУ. Так, по состоянию на сегодняшний день на передовой уже работает 14 разведкомплексов. Еще 11 уже закуплены и готовятся к передаче.

При поддержке "ШАРКов" на передовой уничтожено много вражеской техники на тысячи миллионов долларов, среди них самоходные пусковые установки БУК-М2, БУК-М3, буксированные артиллерийские пушки разных типов, САУ, танки, крайне редкая вражеская РЛС "Ястреб АВ" и т.д.

Каждый разведкомплекс состоит из 2-х беспилотников с качественными видеокамерами, способными осуществлять трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч, пусковой установки-катапульты, а также наземной станции управления, интегрированной в проходное авто.

Кроме того, в рамках инициативы закуплены 25 дополнительных бортов для быстрой замены потерь на передовой. 10 из них уже передано производителем "Укрспецсистемс".

Напомним, "ОКО ЗА ОКО" - совместная инициатива ОККО и "Повернись живим", которая проходила с 1 ноября 2022 года по 10 апреля 2023 года. В частности, с каждого литра топлива Pulls, проданного на заправках ОККО, в этот период по 1 гривне перечислялось на "ШАРКИ".

Сейчас компания и фонд по аналогичной механике работают уже со второй инициативой - "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів". На сегодняшний день 50% от необходимых 400 млн грн на вооружение бригад территориальной обороны уже аккумулировано.

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ОККОВооруженные силы Украины