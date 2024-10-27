У передмістях та Києві триває робота сил ППО

Нагадаємо, що за словами Андрія Коваленко, керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД), у Сумах після ворожої атаки дронами зникло світло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.