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У передмісті Дніпра пролунали вибухи

Дніпро, Четвер 18 липня 2024 10:41
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У передмісті Дніпра пролунали вибухи Фото: у передмісті Дніпра пролунали вибухи 18 липня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

У передмісті Дніпра пролунали вибухи. В області на той момент було оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У передмісті Дніпра пролунав звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога

Близько 9:00 у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській областях було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про ракетну небезпеку у цих областях.

Вибух на околицях Дніпра пролунав під час тривоги. На даний момент небезпека минула. Було оголошено відбій тривоги.

Ситуація у Дніпропетровській області

Російські війська з постійною регулярністю обстрілюють Дніпропетровську область, а, зокрема, Нікополь - щодня.

Постійні атаки на Нікополь пояснюються близьким розташуванням міста до Енергодару, окупованого РФ разом із ЗАЕС у лютому 2022 року. Саме звідти загарбники б'ють по ньому.

Наприклад, на ранок 18 липня відомо про двох постраждалих через обстріл Нікополя. Крім того, 7 липня російські війська двічі прицільно вдарили по рятувальниках у Нікополі. Вони приїхали гасити пожежу будинку, що виникла після обстрілу.

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