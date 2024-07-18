У передмісті Дніпра пролунали вибухи. В області на той момент було оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У передмісті Дніпра пролунав звук вибуху", - йдеться у повідомленні. Повітряна тривога Близько 9:00 у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській областях було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про ракетну небезпеку у цих областях. Вибух на околицях Дніпра пролунав під час тривоги. На даний момент небезпека минула. Було оголошено відбій тривоги.