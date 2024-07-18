В пригороде Днепра раздались взрывы

В пригороде Днепра прогремели взрывы. В области на тот момент была объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В пригороде Днепра раздался звук взрыва", - говорится в сообщении suspilne.media. Работала ПВО Как позже рассказал глава ОВА, над областью сбили разведывательный БПЛА. Воздушная тревога Около 9:00 в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали про ракетную опасность в этих областях. Взрыв в окресностях Днепра прогремел во время тревоги. На данный момент опасность миновала. Был объявлен отбой тревоги.