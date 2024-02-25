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У передмісті Дніпра пролунали вибухи

Неділя 25 лютого 2024 21:36
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У передмісті Дніпра пролунали вибухи Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері неділі, 25 лютого, запустила ракети по території України. Вибухи пролунали у передмісті Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та "Суспільне".

За даними Повітряних сил, ймовірно, Росія запустила у напрямку Дніпра ракети по типу Х-59.

У передмісті Дніпра було чути звуки, схожі на вибухи. В області та місті оголошено сигнал повітряної тривоги. Чи постраждав хтось наразі на не відомо.

Окрім цього РФ вже запустила дрон-камікадзе, які також були помічені у Дніпропетровській області.

У передмісті Дніпра пролунали вибухи

Російська повітряна атака у ніч на 25 лютого

Як й згадувалось вище, російські терористи атакували Україну з кількох напрямків. Під час атаки тривога була оголошена у ряді центральних, північних та південних областей.

Під ранок повідомлялося про кілька серій вибухів у Хмельницькій області. У Повітряних силах також попереджали про загрозу безпілотників у цьому регіоні. Також про роботу сил ППО бойовим ударним дронам повідомляли в Київській ОВА.

Згодом стало відомо, що вночі сили ОК "Південь" знищили шість дронів-камікадзе типу "Шахед".

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Війна Росії проти України Повітряна тривога Ракетний удар
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