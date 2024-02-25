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В пригороде Днепра прогремели взрывы

Воскресенье 25 февраля 2024 21:36
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В пригороде Днепра прогремели взрывы Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером воскресенья, 25 февраля, запустила ракеты по территории Украины. Взрывы раздались в пригороде Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и "Суспільне".

По данным воздушных сил, вероятно, Россия запустила в направлении Днепра ракеты по типу Х-59.

В пригороде Днепра были слышны звуки, похожие на взрывы. В области и городе объявлен сигнал воздушной тревоги. Пострадал ли кто-то пока неизвестно.

Кроме этого, РФ уже запустила дрон-камикадзе, которые также были замечены в Днепропетровской области.

В пригороде Днепра прогремели взрывы

Российская воздушная атака в ночь на 25 февраля

Как и упоминалось выше, российские террористы атаковали Украину по нескольким направлениям. В ходе атаки тревога была объявлена в ряде центральных, северных и южных областей.

Под утро сообщалось о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области. В воздушных силах также предупреждали об угрозе беспилотников в этом регионе. Также о работе сил ПВО боевым ударным дронам сообщали в Киевской ОВА.

Впоследствии стало известно, что ночью силы ОК "Юг" уничтожили шесть дронов-камикадзе типа "Шахед".

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Война России против Украины Воздушная тревога Ракетный удар
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