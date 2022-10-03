В пригороде Днепра во время тревоги прогремели взрывы: что известно

Утром 3 октября российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровскому району. При этом ночью враг из "Градов" и артиллерии обстрелял несколько общин области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу местной ОВА Валентина Резниченко .

Фото: утренний "прилет" в Днепропетровском районе (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Утро началось с ракетной атаки на область. Россияне ударили по Днепровскому району. На месте прилета работают все службы. Информация о погибших и раненых уточняется", - написал он.

Кроме того, Резниченко рассказал, что всю ночь вражеские войска обстреливали Никопольский и Криворожский районы.

Фото: последствия ночного обстрела Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, Никопольский район всю ночь враг накрывал огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мировской. Обошлось без погибших и раненых.

При этом в Никополе в результате обстрелов повреждены десяток многоэтажных и частных домов и линии электропередач.

Тем временем в Марганецкой общине из-за российских снарядов вспыхнул пожар в дачном доме. А в Мировской общине почти 1000 семей остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают.

Также ночью под удар попала Зеленодольская община в Криворожском районе. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети. Люди не пострадали.