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В передмісті Білої Церкви горів склад з піротехнікою (фото, відео)

Фото: в передмісті Білої Церкви горить склад з піротехнікою (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

В передмісті Білої Церкви сталась пожежа. Над одним з районів міста видніється дим, а місцеві повідомляють про пожежу на складі піротехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та ДСНС.

За даними місцевих жителів пожежа сталася на складі з піротехнікою в районі вул. Матросова. Наразі там працюють рятувальники.

 

Водночас місцеві зауважили, що з місця пожежі чутно звуки вибухів. Про причини загоряння та масштаб поки що нічого невідомо.

 

Фото: пожежа в Білій Церкві (t.me/mistodobra)

Оновлено о 19:25.

Рятувальники ліквідували пожежу в складській будівлі в Білій Церкві.

"Займання сталася під вечір у м. Біла Церква. На місці події працювали 20 рятувальників та 6 одиниць техніки", - повідомили в ДСНС.

За попередніми даними рятувальників постраждала 1 особа.

 

 

Нагадаємо також, що вчора, 21 серпня у Києві спалахнула пожежа біля торгового центра "Городок". Відомо, що пожежа спалахнула в офісному приміщенні поблизу ТРЦ.

Водночас на початку місяця у столиці горіла житлова п'ятиповерхівка. Для ліквідації пожежі було залучено понад 50 рятувальників.

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Біла ЦеркваПожежа