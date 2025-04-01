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Переділ ринків та акцій: Renault й Nissan вирішили суттєво реформувати автоконцерн

Фото: Renault й Nissan вирішили суттєво реформувати автоконцерн (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Renault та Nissan оголосили про масштабні зміни всередині альянсу. "Перезавантаження" партнерства спрямоване на зміцнення позицій Renault і Nissan на ключових для них ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Водночас компанії скоротять перехресне володіння акціями. Цей крок дозволить Nissan продати до третини своєї частки в Renault, що може принести автовиробнику, який гостро потребує інвестицій, приблизно 746 млн доларів.

Сторони знизили поріг перехресного володіння акціями з 15 до 10 відсотків, зберігши при цьому стратегічний паритет. Nissan зі свого боку звільняється від зобов'язань по інвестуванню в електричний підрозділ Renault, який зветься Ampere. Renault викуповує 51 відсоток акцій спільного підприємства RNAIPL (Renault Nissan Automotive India Pvt Ltd) у Nissan, стаючи його повним власником.

При цьому за Nissan залишається бізнес на індійському ринку: RNAIPL продовжуватиме випускати моделі японської марки, включаючи Nissan Magnite. Завод у Ченнаї, проектна потужність якого становить 400 тисяч автомобілів на рік, стане основним майданчиком для нових бюджетних моделей на платформах CMF-A, CMF-A+ та CMF-B.

Нарешті Nissan випустить свій аналог Renault Twingo для європейського ринку — його запуск запланований на 2026 рік.

"Як давній партнер Nissan по альянсу та його основний акціонер, Renault Group вкрай зацікавлена ​​в тому, щоб Nissan якнайшвидше покращив свої показники", - резюмував генеральний директор французької компанії Лука де Мео.

 

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NissanRenaultАвтомобільний ринок